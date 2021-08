Don Matteo, perchè Simone Montedoro è andato via? La verità dell’attore (Di domenica 8 agosto 2021) Don Matteo ha salutato Simone Montedoro e si appresta a farlo anche con altri membri del cast; ma perché l’attore è andato via? La sua verità. Tra le serie televisive più longeve degli anni ‘2000 c’è sicuramente Don Matteo, produzione tutta italiana targata Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction. Le vicende vedono come protagonista L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di domenica 8 agosto 2021) Donha salutatoe si appresta a farlo anche con altri membri del cast; ma perché l’attore è? La sua. Tra le serie televisive più longeve degli anni ‘2000 c’è sicuramente Don, produzione tutta italiana targata Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction. Le vicende vedono come protagonista L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

infoitcultura : Don Matteo, avete mai visto la moglie di Terence Hill? Ecco chi è - entroprhis : @unrasting scusa non posso essere una ragazza vestita di nero COME don matteo? poi vabbè oltre a rubare gli animale… - entroprhis : @unrasting ero nei panni di don matteo on my way to rubarti i cani e i gatti - ALeEligio : @apri_la_mente A trasmettere le repliche di Don Matteo? E sfornarne dei nuovi? ?? - BryanCondor5 : @sircertaldismo 1) Don Matteo 2) Che Dio ci aiuti 3) a un passo dal cielo 4) un medico in famiglia 5) provaci anco… -