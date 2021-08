Cala il sipario su Tokyo 2020 | il pagellone delle Olimpiadi

(Di domenica 8 agosto 2021) Voto 0 a inglesi e americani per non aver accettato la vittoria di Marcell Jacobs nei 100 metri piani: l'azzurro, invece, si prende un bel 10. Scopriamo insieme tutti i voti di queste

Advertising

esa_sperata : RT @divanomat: Con la fine delle Olimpiadi cala il sipario anche su questa folle, pazza, unica e indimenticabile estate italiana. ?? https:… - divanomat : Con la fine delle Olimpiadi cala il sipario anche su questa folle, pazza, unica e indimenticabile estate italiana.… - ilfaroonline : #Tokyo2020 La fiamma si spegne: cala il sipario sui #GiochiOlimpici. La carimonia di chiusura consegna alla storia… - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Tokyo2020 #Olimpiadi Al culmine la cerimonia di chiusura con il passaggio di consegne tra #Tokyo e… - LaStampa : Cala il sipario sulle Olimpiadi di Tokyo: passaggio di consegne a Parigi 2024 -

Ultime Notizie dalla rete : Cala sipario

ROMA. Fuochi d'artificio e parata di medaglie: spettacolare cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Allo stadio Olimpico di Tokyo si provvede allo spegnimento simbolico del braciere dei ...ilsui giochi olimpici di Tokyo 2020 , i più strani ed anomali di sempre perché senza l'attrazione principale, ovvero il pubblico sugli spalti per via della pandemia da coronavirus. L'...Se ne riparla fra tre anni, a Parigi, dove ripetere i successi di questi Giochi sarà veramente difficile, ma si sa, sognare non costa nulla. E a volte i sogni si avverano.Voto 0 a inglesi e americani per non aver accettato la vittoria di Marcell Jacobs nei 100 metri piani: l'azzurro, invece, si prende un bel 10. Scopriamo insieme tutti i voti di queste Olimpiadi ...