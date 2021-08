Bergamo | ucciso un uomo di 34 anni | fermato il presunto omicida

Advertising

Agenzia_Ansa : Tunisino accoltellato a morte in strada a Bergamo, fermato il presunto aggressore, è un italiano. All'origine una d… - rtl1025 : ?? Il presunto autore dell'accoltellamento costato la vita, oggi pomeriggio, a un tunisino di 34 anni, ucciso in cen… - TgrRaiLombardia : Ucciso durante una lite per futili motivi vicino alla stazione di #Bergamo: la vittima è un tunisino di 34 anni. E'… - errabonda20 : RT @saveriolakadima: - carloemme50 : RT @saveriolakadima: -

Ultime Notizie dalla rete : Bergamo ucciso

Omicidio aa coltellate un 34enne in strada: il luogo del delitto Il presunto autore dell'accoltellamento è stato rintracciato dai carabinieri e portato in caserma. E' un italiano. ...SANGUE IN PIENO CENTRO 08 agosto 2021 16:29un uomo di 34 anni: fermato il presunto omicida - - > leggi dopo - - > slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per guardare tutte le foto della gallery - - > leggi dopo - - >...Omicidio a Bergamo in pieno giorno. Un uomo di 34 anni è stato ucciso a coltellate in via Novelli, a poca distanza dalla stazione ferroviaria. All'origine ci sarebbe una lite tra l'uomo e il suo aggre ...Un uomo di 34 anni è stato ucciso a coltellate in strada a Bergamo. È successo poco dopo le 13 in via Novelli, non lontano dalla stazione ...