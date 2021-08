Alghero, Mattarella in cattedrale per assistere alla messa (Di domenica 8 agosto 2021) Il secondo giorno delle vacanze estive ad Alghero del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è iniziato con una breve passeggiata nel centro cittadino per raggiungere la cattedrale di Santa ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di domenica 8 agosto 2021) Il secondo giorno delle vacanze estive addel presidente della Repubblica, Sergio, è iniziato con una breve passeggiata nel centro cittadino per raggiungere ladi Santa ...

Advertising

infoitinterno : Mattarella: 'Alghero città bellissima' - La Nuova Sardegna Alghero - so_matic : RT @wushurabbit: Siamo in Stato di Emergenza, Mattarella è appena arrivato ad Alghero per le vacanze. - AnsaSardegna : Alghero, Mattarella in cattedrale per assistere alla messa. Breve passeggiata in centro per il capo dello Stato… - silvia92745700 : RT @wushurabbit: Siamo in Stato di Emergenza, Mattarella è appena arrivato ad Alghero per le vacanze. - AndreaLisi15 : RT @wushurabbit: Siamo in Stato di Emergenza, Mattarella è appena arrivato ad Alghero per le vacanze. -