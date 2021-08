Addio Sophie | la bambina che aveva commosso la Brianza

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Addio Sophie

MonzaToday

Una raccolta di monetine per aiutare la piccola. L'associazione aveva aperto anche un conto corrente per sostenere i genitori della piccola, che per tutti questi mesi sono rimasti al fianco ...11.30 - UFFICIALE : il Sassuolo Femminile cede Sofia Pederzani (2001) alla Sassari Torres e... 10.21: UFFICIALE: dopo l'al Sassuolo, Adina Giurgiu passa al Nordsjaelland . 20 LUGLIO 20.46 -...Va detto che nelle ultime settimane si sono rincorse voci che vedevano Ida Platano legata ad un uomo dopo l’uscita di scena da Uomini e Donne. Ida Platano è una delle protagoniste di Uomini e Donne. P ...Nel cast del Grande Fratello Vip 6 saranno presenti anche due noti ex volti di Amici di Maria De Filippi. Tutto quello che c'è da sapere.