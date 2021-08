10 foto di Federer per non farvi sentire il tempo che passa

Leggi su ultimouomo

(Di domenica 8 agosto 2021) Oggi, domenica 8 agosto,compie 40 anni, e non pensavamo sarebbe mai arrivato questo momento. Non pensavamo, soprattutto, che sarebbe arrivato con Roger ancora in attività, sebbene in condizioni agonistiche precarie, un ginocchio malandato, tangibili promesse di infelicità nel prossimo futuro. Non sappiamo neanche se rimetterà piede in campo, i suoi comunicati dopo la drammatica sconfitta a Wimbledon contro Hubert Hurckacz sono stati lacunosi e contraddittori, forse proprio per lasciarci appesi, col magone che potremmo non rivederlo più. Magarista aspettando che il mondo si inginocchi (ulteriormente) ai suoi piedi e che lo preghi di non ...