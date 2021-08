Vaccini, l’appello di Sileri: “Si può morire anche a 30 anni e allora perché rischiare? Libertà è tua ma il virus è un problema della comunità” (Di sabato 7 agosto 2021) “Se attraverso la vaccinazione si ha l’opportunità di evitare l’intubazione e il ricovero in ospedale, perché rischiare? Vaccinandosi ci si mette in sicurezza, perché puoi avere 35 anni, o 49 come me, e morire. Il problema è che si pensa sempre che questo virus non possa colpire te ma qualcun altro”. Sono le parole pronunciate ai microfoni de “L’Italia s’è desta” (Radio Cusano Campus) dal sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, che rivolge un appello a tutti coloro che nutrono ancora scetticismo nei confronti del vaccino anti-covid. E aggiunge: ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 7 agosto 2021) “Se attraverso la vaccinazione si ha l’opportunità di evitare l’intubazione e il ricovero in ospedale,? Vaccinandosi ci si mette in sicurezza,puoi avere 35, o 49 come me, e. Ilè che si pensa sempre che questonon possa colpire te ma qualcun altro”. Sono le parole pronunciate ai microfoni de “L’Italia s’è desta” (Radio Cusano Campus) dal sottosegretario alla Salute Pierpaolo, che rivolge un appello a tutti coloro che nutrono ancora scetticismo nei confronti del vaccino anti-covid. E aggiunge: ...

