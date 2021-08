Superbike | Razgatlioglu beffa Redding e vince gara-1 del GP della Repubblica Ceca 2021 Doppia caduta per Rea

(Di sabato 7 agosto 2021) Un’emozionante-1 nel sesto round del Mondialedisi è appena conclusa sul tracciato di Most, e ha regalato la vittoria del Gran Premioalla Yamaha di Toprak. Il turco ha portato a termine una lunga rimonta, cercata per tutta la corsa, e a due curve dalla fine è riuscito ad avere la meglioDucati di Scott, secondo a soli 40 millesimi. Secondo podiocarriera, dopo quello di Assen, anche per l’altra Yamaha del nostro Andrea Locatelli (+13?8), ...

Advertising

dinoadduci : GP Repubblica Ceca: Rea si prende la Superpole, poi Razgatlioglu e Redding - andreastoolbox : Sbk, GP Repubblica Ceca: a Jonathan Rea la Superpole, secondo Toprak Razgatlioglu - La Gazzetta dello Sport… - Gazzetta_it : Sbk, GP Repubblica Ceca: a Rea la Superpole, seguono Razgatlioglu e Redding - Moto_it : Il Cannibale si aggiudica la sua sesta Superpole consecutiva. Razgatlioglu è secondo a 67 millesimi e precede Reddi… - FormulaPassion : #WSBK | Rea partirà davanti a tutti anche nell'esordio della pista ceca in Superbike. In prima fila anche Razgatlio… -

Ultime Notizie dalla rete : Superbike Razgatlioglu

.... Il britannico Jonathan Rea alla guida della sua Kawasaki ha conquistato la Superpole con il tempo di 1'31.684, staccando di appena sessantasette millesimi il turco Toprak, ...Seconda posizione per Toprak, 1'31"751, terzo il britannico della Ducati Scott Redding, 1'32"158. Casella numero quattro per la Bmw di Tom Sykes che precede Garrett Gerloff e Andrea ...Un'emozionante gara-1 nel sesto round del Mondiale 2021 di Superbike si è appena conclusa sul tracciato di Most, e ha regalato la vittoria del Gran Premio della Repubblica Ceca alla Yamaha di Toprak R ...La Tissot Superpole all’Autodrom Most ha regalato tantissimo spettacolo fin dal via: il più veloce è Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team WorldSBK) che conquista così la sua sesta pole consecutiva e div ...