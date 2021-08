Squalificato dalle Olimpiadi, il gesto non è passato inosservato (Di sabato 7 agosto 2021) Prende a pugni un cavallo alle Olimpiadi e viene squalificata. Nei guai l’allenatore Raisner. Il fatto durante la finale del pentathlon. È costato caro a Kim Raisner il pugno dato in mondovisione ad un cavallo. Il fatto è avvenuto nel corso della finale olimpica del pentathlon moderno femminile: l’allenatore equestre tedesco, vedendo che l’animale non rispondeva Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 7 agosto 2021) Prende a pugni un cavallo allee viene squalificata. Nei guai l’allenatore Raisner. Il fatto durante la finale del pentathlon. È costato caro a Kim Raisner il pugno dato in mondovisione ad un cavallo. Il fatto è avvenuto nel corso della finale olimpica del pentathlon moderno femminile: l’allenatore equestre tedesco, vedendo che l’animale non rispondeva Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

gumas75 : @F_Manga18 Che schifo questa squadra che prova a mettere insieme dei giocatori forti, aggirando regolamenti in base… - andrecannataro : @Zebratus Lo stesso vale per il City che era stato squalificato dalle coppe e poi magicamente riammesso - BordignonAngelo : RT @IlSentenziatore: MATTONE VINCE 3-0 A TAVOLINO BURIONI SQUALIFICATO DALLE COMPETIZIONI UEFA PER 5 ANNI - CiroNoEuro : RT @IlSentenziatore: MATTONE VINCE 3-0 A TAVOLINO BURIONI SQUALIFICATO DALLE COMPETIZIONI UEFA PER 5 ANNI - ildandy_ : RT @IlSentenziatore: MATTONE VINCE 3-0 A TAVOLINO BURIONI SQUALIFICATO DALLE COMPETIZIONI UEFA PER 5 ANNI -