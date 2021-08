Pfizer, Moderna e i miliardi di Gates (Di sabato 7 agosto 2021) di Paolo Becchi e Giovanni Zibordi L’Agenzia inglese che regola i vaccini (Medicine & Healthcare products Regulatory Agency, MHRA) aveva esteso l’uso dei vaccini anche ai ragazzi tra 12 e 15 anni, ma il Joint Committee on Vaccination and Immunisation (JCVI). che sarebbe il “comitato scientifico” del governo inglese invece in giugno aveva dato parere negativo. Lo scienziato più noto contrario a vaccinare i ragazzi in seno al JCVI, Robert Dingwell, spiegava che è meglio per i giovani immunizzarsi naturalmente, prendendo il virus. Dingwell è stato rimosso dal governo a luglio. Subito dopo, a fine luglio anche il JCVI ha dato l’assenso a vaccinare a partire dai 12 anni. Le agenzie ... Leggi su nicolaporro (Di sabato 7 agosto 2021) di Paolo Becchi e Giovanni Zibordi L’Agenzia inglese che regola i vaccini (Medicine & Healthcare products Regulatory Agency, MHRA) aveva esteso l’uso dei vaccini anche ai ragazzi tra 12 e 15 anni, ma il Joint Committee on Vaccination and Immunisation (JCVI). che sarebbe il “comitato scientifico” del governo inglese invece in giugno aveva dato parere negativo. Lo scienziato più noto contrario a vaccinare i ragazzi in seno al JCVI, Robert Dingwell, spiegava che è meglio per i giovani immunizzarsi naturalmente, prendendo il virus. Dingwell è stato rimosso dal governo a luglio. Subito dopo, a fine luglio anche il JCVI ha dato l’assenso a vaccinare a partire dai 12 anni. Le agenzie ...

Advertising

fanpage : Mentre Pfizer e Moderna aumentano il prezzo dei proprio vaccini contro il Covid la piccola Cuba punta a diventare u… - Ruffino_Lorenzo : Aggiornamento disponibilità dosi. Pfizer sostanzialmente finito in Veneto e a Trento, scarseggia in Lombardia e Pu… - fattoquotidiano : Pfizer e Moderna alzano i prezzi dei vaccini alla Ue fino al 25%, come quei tizi che ridevano la notte del terremot… - baphenietzsche : RT @fedelarover: Non serve aggiungere altro per cucire la bocca ai coglioni pro green pass #greenpass Oxfam: 'Vaccini Pfizer e Moderna ven… - GiancarloPilus1 : RT @VogliaZebra_net: Astrazeneca in terza dose per chi ha fatto Pfizer o Moderna. Vedo già la gente impazzire. #GreenpassObbligatorio https… -