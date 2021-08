Marcell Jacobs, il Times associa il suo nome a un “traffico di anabolizzanti” (Di sabato 7 agosto 2021) La gravissima accusa del Times contro Marcell Jacobs La stampa britannica non riesce proprio a farsene una ragione. La doppia vittoria di Marcell Jacobs (e degli altri ragazzi della staffetta 4×100 maschile) alle Olimpiadi di Tokyo continua a essere mal digerita. I tabloid stanno cercando qualsiasi modo pur di sminuire l’impresa azzurra. Adesso hanno lanciato L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di sabato 7 agosto 2021) La gravissima accusa delcontroLa stampa britannica non riesce proprio a farsene una ragione. La doppia vittoria di(e degli altri ragazzi della staffetta 4×100 maschile) alle Olimpiadi di Tokyo continua a essere mal digerita. I tabloid stanno cercando qualsiasi modo pur di sminuire l’impresa azzurra. Adesso hanno lanciato L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

Coninews : ? UNA STAFFETTA DA FAVOLA ? La 4x100 di Lorenzo Patta, Marcell Jacobs, Eseosa Desalu e Filippo Tortu è medaglia d'… - Eurosport_IT : 6 AGOSTO 2021: L'ITALIA VINCE LA STAFFETTA 4X100 ?????? Lorenzo Patta, Marcell Jacobs, Eseosa Desalu e Filippo Tortu:… - chetempochefa : INCREDIBILE ???? Oro per l’Italia anche nella 4x100 m con i fantastici Lorenzo Patta, Marcell Jacobs, Fausto Desalu e… - Migra27 : @Teo__Visma Jacobs ha percorso 130 metri Tortu 110 entrambi ingiocabili come intertempo ma quello di Marcell è fuori dal Mondo. - margiodi : RT @LiaCapizzi: Cambierà la visibilità dell'atletica in Italia? Filippo Tortu: 'Dipende da voi (media&Co).Noi più di vincere 5 ori non so… -