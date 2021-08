LIVE Spagna-Brasile 1-2, Finale calcio Olimpiadi in DIRETTA: Malcom porta avanti i verdeoro! (Di sabato 7 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 111? Reteeeeeeeeee del Brasile con Malcom che brucia in contropiede Vallejo e mette in gol sul secondo palo, Spagna-Brasile 1-2. 109? Fuori Claudinho e dentro Reinier per il Brasile. 107? Inizia il secondo tempo supplementare! 106? Finisce il primo tempo supplementare, Spagna-Brasile 1-1. 105? Ci sarà un minuto di recupero. 103? Fuori Oyarzabal e dentro Mir per la Spagna. 101? Partita che può decidersi in qualsiasi momento, entrambe le squadre. 99? Arana calcia in ... Leggi su oasport (Di sabato 7 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA111? Reteeeeeeeeee delconche brucia in contropiede Vallejo e mette in gol sul secondo palo,1-2. 109? Fuori Claudinho e dentro Reinier per il. 107? Inizia il secondo tempo supplementare! 106? Finisce il primo tempo supplementare,1-1. 105? Ci sarà un minuto di recupero. 103? Fuori Oyarzabal e dentro Mir per la. 101? Partita che può decidersi in qualsiasi momento, entrambe le squadre. 99? Arana calcia in ...

zazoomblog : LIVE Spagna-Brasile 0-1 Finale calcio Olimpiadi in DIRETTA: Matheus Cunha sblocca la partita sul finire del primo t… - zazoomblog : LIVE Spagna-Brasile 0-0 Finale calcio Olimpiadi in DIRETTA: Diego Carlos salva sulla linea! - #Spagna-Brasile… - sportli26181512 : Brasile-Spagna LIVE, formazioni ufficiali: Richarlison sfida Asensio: Ultimo atto, in palio c'è l'oro. Tutto pronto… - cmdotcom : Olimpiadi - #BrasileSpagna LIVE dalle 13.30, formazioni ufficiali: Richarlison sfida Asensio… - CalcioShowLive : ?? BRASILE - SPAGNA | DIRETTA / LIVE // FINALE OLIMPICA // Calcio Show ( ... -