L' appello di Draghi | ' Vaccinatevi e le cose andranno ancora meglio'

(Di sabato 7 agosto 2021) L'esortazione del premier, nel giorno di esordio del Green Pass, non solo come strumento per uscire dalla pandemia ma anche per consolidare la ripresa ...

Advertising

Agenzia_Ansa : 'Le cose per l'economia italiana vanno bene e si spera che vadano anche meglio, agli italiani voglio dire: perché v… - Agenzia_Italia : L'appello di Draghi: 'Vaccinatevi e rispettate le regole' - Taty28643058 : RT @saveriolakadima: - oslaz : Vaccinatevi e seguite le regole: questo l’appello di Mario Draghi agli italiani - antonionota5 : RT @sole24ore: #Draghi, appello agli italiani: «Vaccinatevi e seguite regole. Sul #lavoro determinati a dare risposte ai problemi gravi» ht… -

Ultime Notizie dalla rete : appello Draghi

L'esortazione del premier, nel giorno di esordio del Green Pass, non solo come strumento per uscire dalla pandemia ma anche per consolidare la ripresa ...L'di: "Vaccinatevi" Green Pass obbligatorio in vigore in tutta Italia. Da ieri, venerdì 6 agosto, i titolari di ristoranti, bar, cinema, teatri e musei sono tenuti a verificare che l'...Dopo che il Tar del Lazio ha rigettato l'istanza cautelare gli avvocati Scifo e Corrias proporranno appello contro il Decreto Draghi ...Green Pass obbligatorio in vigore in tutta Italia. Da ieri, venerdì 6 agosto, i titolari di ristoranti, bar, cinema, teatri e musei sono tenuti a verificare che l’accesso a questi servizi e attività a ...