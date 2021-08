La Torre agli Usa | ' Fossi in loro mi farei qualche domanda'

Advertising

rtl1025 : ?? 'Gli americani, anziché pensare a dare colpa agli altri, dovrebbero farsi un esame: credo che nella velocità abbi… - Rossell43088941 : RT @rtl1025: ?? 'Gli americani, anziché pensare a dare colpa agli altri, dovrebbero farsi un esame: credo che nella velocità abbiano parecch… - wajtingforlouis : RT @rtl1025: ?? 'Gli americani, anziché pensare a dare colpa agli altri, dovrebbero farsi un esame: credo che nella velocità abbiano parecch… - CiccioniSe : RT @rtl1025: ?? 'Gli americani, anziché pensare a dare colpa agli altri, dovrebbero farsi un esame: credo che nella velocità abbiano parecch… - Moixus1970 : RT @rtl1025: ?? 'Gli americani, anziché pensare a dare colpa agli altri, dovrebbero farsi un esame: credo che nella velocità abbiano parecch… -

Ultime Notizie dalla rete : Torre agli

Corriere dello Sport.it

TOKYO (Giappone) - Il dt della nazionale italiana di atletica Antonio La, a margine di una conferenza stampa a Casa Italia, ha manifestato tutta la sua emozione per i successi azzurri alle Olimpiadi e nello specifico per l' oro nella 4x100 : " Patta pesa 30kg con i ...La: americani pensino alle loro sconfitte 'Gli americani, anziché pensare a dare colpaaltri, dovrebbero farsi un esame: credo che nella velocità abbiano parecchio lavoro da fare', ha ...Il Dt della nazionale italiana dopo i l’oro nella 4x100: “Italians do it better! Polemiche da Usa? Hanno parecchio lavoro da fare” ..."Io oggi dovrei dimettermi oggi perché questo non accadrà mai più”. Il giorno dopo il fantastico oro azzurro nella 4x100 maschile, il quinto di questa spedizione da record a Tokyo, il Dt della naziona ...