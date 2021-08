Green pass, al via i cortei in Francia: tensione a Parigi (Di sabato 7 agosto 2021) Ci sono stati momenti di tensione al corteo contro il Green pass a Parigi, dove alcuni manifestanti hanno lanciato lattine contro le forze dell'ordine. Lo riferisce un giornalista del quotidiano Le ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 7 agosto 2021) Ci sono stati momenti dial corteo contro il, dove alcuni manifestanti hanno lanciato lattine contro le forze dell'ordine. Lo riferisce un giornalista del quotidiano Le ...

Advertising

borghi_claudio : Questa è la cosa più vergognosa del decreto green pass a scuola e soltanto @BelpietroTweet ha il coraggio di scrive… - borghi_claudio : Grazie a tutti per l'affetto, i messaggi e le telefonate (qualcuna sorprendente). Ovviamente lo sapete cosa succed… - borghi_claudio : La crescita decelera! Il green pass funziona prima di entrare in vigore! Occhio però perché se invece accelera sarà… - ChildOfKarn : RT @Dio: Non ci sto più capendo niente: Forza Nuova è contro il Green Pass? Ma a loro piace la discriminazione. E anche la dittatura. - 1tal1al1b3ra : RT @fdragoni: 'È un danno enorme', spiega Giuseppe Ira, presidente dell’Associazione Parchi Permanenti Italiani e patron di Leolandia a pro… -