Francia, quarto week end di proteste contro il Green pass: previsti 200 mila partecipanti – Il video (Di sabato 7 agosto 2021) quarto week end consecutivo di proteste contro il Green pass nelle principali città della Francia, da Nord a Sud, dove i cortei più partecipati sono, oltre a Parigi, quelli di Nizza e Lille con oltre 3 mila persone. Nella capitale ci sono stati momenti di tensione e alcuni manifestanti hanno lanciato lattine in direzione dei gendarmi. Lo riporta un giornalista del quotidiano Le Figaro presente alla manifestazione. Le proteste arrivano all’indomani del nuovo appello a vaccinarsi lanciato dal presidente Emmanuel Macron, quando il 65,9% dei ... Leggi su open.online (Di sabato 7 agosto 2021)end consecutivo diilnelle principali città della, da Nord a Sud, dove i cortei più partecipati sono, oltre a Parigi, quelli di Nizza e Lille con oltre 3persone. Nella capitale ci sono stati momenti di tensione e alcuni manifestanti hanno lanciato lattine in direzione dei gendarmi. Lo riporta un giornalista del quotidiano Le Figaro presente alla manifestazione. Learrivano all’indomani del nuovo appello a vaccinarsi lanciato dal presidente Emmanuel Macron, quando il 65,9% dei ...

