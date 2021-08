“Dovete denunciare”: attenzione alla truffa legata a Can Yaman (Di sabato 7 agosto 2021) Una brutta storia di frode aleggia intorno al nome di Can Yaman, a sua insaputa. Il compagno (o fore ex, chissà. Ma non scriviamo più della coppia) di Diletta Leotta, infatti, è vittima di un gruppo di persone che spacciandosi per lui cercano di estorcere soldi attraverso truffe online. Data la gravità della vicenda, è dovuto intervenire anche l’ufficio stampa dell’attore. Un periodo difficile per Can Yaman Non sembra andare molto bene ultimamente per l’attore e modello Can Yaman. Prima ci sono state le voci di una presunta rottura dalla commentatrice sportiva Diletta Leotta (di cui, ribadiamo, abbiamo ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 7 agosto 2021) Una brutta storia di frode aleggia intorno al nome di Can, a sua insaputa. Il compagno (o fore ex, chissà. Ma non scriviamo più della coppia) di Diletta Leotta, infatti, è vittima di un gruppo di persone che spacciandosi per lui cercano di estorcere soldi attraverso truffe online. Data la gravità della vicenda, è dovuto intervenire anche l’ufficio stampa dell’attore. Un periodo difficile per CanNon sembra andare molto bene ultimamente per l’attore e modello Can. Prima ci sono state le voci di una presunta rottura dcommentatrice sportiva Diletta Leotta (di cui, ribadiamo, abbiamo ...

MassimoCiotti21 : @RadioSavana @McDonalds dovete denunciare. - QueenandEmpress : 'Siete da denuncia non mi hanno fatto entrare in palestra perché non ho il GP, i mesi che dovevo recuperare li dove… - Giacomino731 : @PaPaganini @acspezia Si Paolo, ma dovete essere voi giornalisti a denunciare seriamente questo scempio! - niforcheri : @3tresjolie @andreapezzi abuso rispetto a una legge già abusiva. DOVETE DENUNCIARE - enkidC : RT @VedeleAngela: @armandosiri Potete resistere: 1)Gli insegnanti devono richiedere una anamnesi gratuita alla usl prima di farsi vaccinare… -