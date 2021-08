Dal casco al divieto per i minori: cambiano le regole per i monopattini (Di sabato 7 agosto 2021) All'esame della Commissione trasporti della Camera una legge ad hoc per regolare l'uso dei monopattini. Soddisfazione è stata espressa dal Codacons Leggi su ilgiornale (Di sabato 7 agosto 2021) All'esame della Commissione trasporti della Camera una legge ad hoc per regolare l'uso dei. Soddisfazione è stata espressa dal Codacons

Advertising

MagisterZatta : @ms_luisastrange @ReEurode Non dovrei? Magari casco dal pero e scene simili sono ormai la norma. In questo caso, passerò alla fase indignata - 68kikka : RT @carlottup: Ripetiamo insieme: “Il vaccino non copre necessariamente dal contagio, ti evita al 99% casco e terapia intensiva'. Ho perso… - GPerenne : @giapao Tenga il casco in testa anche quando entra dal tabaccaio la prossima volta visto che le piace - palfrader : RT @Nacon: Siete pronti ad affrontare la Million Dollar Highway, una delle strade più incredibili d'America? Eccola in anteprima, diretta… - TheRealLestan : @FulvioPaglia Più dettagli, Dibba, dai! 'arrivai in motorino, parcheggiai, lo spensi, misi il cavalletto, slacciai… -