Calciomercato Milan, casting per la trequarti: spunta Shaqiri

Sono giorni caldi in casa Milan per quanto riguarda la ricerca del trequartista da regalare a Stefano Pioli. A poche settimane dall'inizio della Serie A, Paolo Maldini sembrerebbe intenzionato ad accelerare i tempi e portare a Milanello il sostituto di Hakan Calhanoglu. Il numero 10 turco passato tra tante polemiche e a parametro zero ai cugini dell'Inter. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport infatti, il Milan avrebbe già sondato il terreno per Xherdan Shaqiri, nome in uscita dal Liverpool. Lo svizzero non rientrerebbe nei piani di Klopp, e col contratto in scadenza nel 2022, sarebbe un colpo interessante per i rossoneri.

