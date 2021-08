Calciomercato Juventus | occhi su un difensore top | Cherubini tenta lo sgarbo all’Inter

(Di sabato 7 agosto 2021), porte girevoli in difesa Manca sempre meno alla fine del mercato e ladeve stringere i tempi per mettere a disposizione di mister Allegri una rosa ancora più competitiva, cercando di colmare le lacune emerse in alcune zone di campo la scorsa stagione. Le attenzioni della dirigenza bianconera sarebbero rivolte principalmente al centrocampo, con la trattativa per Locatelli che non si sblocca, e la possibilità di valutare profili alternativi al mediano del Sassuolo. LEGGI ANCHE:, cessione a sorpresa: assalto dalla Spagna Tuttavia, negli ultimi ...

DiMarzio : #Calciomercato | Programmato il vertice tra la @juventusfc e l'agente di @PauDybala_JR: si discuterà il contratto i… - DiMarzio : . @juventusfc, il punto sul centrocampo: priorità #Locatelli, ma spunta l'idea #Tchouaméni - Gazzetta_it : Juve-Dybala, incontro positivo: per il rinnovo c’è più fiducia #calciomercato - infoitsport : Calciomercato Juventus, terremoto Barça | Doppio colpo possibile? - CalcioPillole : C di Calciomercato, il punto giornaliero di @nicoschira 07/08 . #Messi vicino al passaggio al #Psg con il #Chelsea… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus

Se però non dovesse esserci il prolungamento, Dybala potrebbe lasciare ladurante questoestivo. A tal riguardo si parla dell'argentino come possibile sostituto di Messi al ...Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime diISCRIVITI al canale YouTubeDa sottolineare l'ennesimo trofeo conquistato da Dani Alves: si tratta del 44° successo nella carriera del terzino ex Barcellona e Juventus. Brasile-Spagna, il tabellino BRASILE (4-2-3-1): Santos; ...Alla prima esperienza olimpica il brasiliano ha vinto la medaglia d’oro. Dalle gaffes all’addio polemico alla Juve e la passione per la musica, quello che c’è da sapere su di lui ...