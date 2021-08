Calciomercato Genoa, accordo triennale per Ekuban (Di sabato 7 agosto 2021) GENOVA - Il Genoa , dopo l'arrivo di Hernani , ha ufficializzato anche Caleb Ekuban , attaccante italo - ghanese del 1994 che si è legato ai rossoblù fino al 2024. Ecco la nota del club in cui si ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 7 agosto 2021) GENOVA - Il, dopo l'arrivo di Hernani , ha ufficializzato anche Caleb, attaccante italo - ghanese del 1994 che si è legato ai rossoblù fino al 2024. Ecco la nota del club in cui si ...

Advertising

DiMarzio : .@GenoaCFC, quasi fatta per #Lammers: da definire gli ultimi dettagli. L'attaccante arriverà in prestito - DiMarzio : .@GenoaCFC-#Hernani, ora è ufficiale. La prima foto in rossoblù - DiMarzio : #Calciomercato | #Ekuban domani sarà in Italia per visite mediche e firme con il @GenoaCFC: i dettagli dell'operazi… - sportli26181512 : Calciomercato Genoa, accordo triennale per Ekuban: L'attaccante resterà in rossoblù fino al 2024… - sportface2016 : #Genoa, ufficiale l'arrivo di #Ekuban: l'attaccante firma un triennale -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Genoa Calciomercato Genoa, accordo triennale per Ekuban Nato a Villafranca di Verona il 23 marzo 1994, in possesso di doppia cittadinanza, l'attaccante della Nazionale ghanese (11 presenze, 3 reti) si è legato al Genoa per tre stagioni. Vanta una ...

Calciomercato Genoa, doppio colpo in entrata - Comunicato UFFICIALE Comunicato ufficiale del Genoa sul doppio colpo di calciomercato in entrata, arrivano Hernani ed Ekuban Enrico Preziosi © Getty ImagesDoppio colpo per Ballardini. Attraverso il suo sito ufficiale, il Genoa oggi ha ...

Calciomercato Genoa, ecco Colonnese Jr Corriere dello Sport Calciomercato Roma, rebus Florenzi: Tiago Pinto tratta con l’ex Monchi La Roma, alla ricerca di altri colpi in entrata, deve anche sfoltire la rosa ed il prossimo indiziato sarebbe l'ex terzino del PSG Florenzi, che piace al Siviglia ...

Calciomercato Sampdoria: Thorsby adesso può restare, ecco perché Le ultime notizie di calciomercato riguardano anche la Sampdoria e Morten Thorsby, ecco gli ultimi aggiornamenti ...

Nato a Villafranca di Verona il 23 marzo 1994, in possesso di doppia cittadinanza, l'attaccante della Nazionale ghanese (11 presenze, 3 reti) si è legato alper tre stagioni. Vanta una ...Comunicato ufficiale delsul doppio colpo diin entrata, arrivano Hernani ed Ekuban Enrico Preziosi © Getty ImagesDoppio colpo per Ballardini. Attraverso il suo sito ufficiale, iloggi ha ...La Roma, alla ricerca di altri colpi in entrata, deve anche sfoltire la rosa ed il prossimo indiziato sarebbe l'ex terzino del PSG Florenzi, che piace al Siviglia ...Le ultime notizie di calciomercato riguardano anche la Sampdoria e Morten Thorsby, ecco gli ultimi aggiornamenti ...