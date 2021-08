Ballando con le stelle, Raimondo Todaro lascia e Samantha Togni dice che lui è … (Di sabato 7 agosto 2021) Ormai è ufficiale, ovvero Raimondo Todaro lascia Ballando con le stelle e sembra che abbia in mente nuovi progetti lavorativi. Ebbene sì, dopo tanti anni ha Milly Carlucci perde uno dei protagonisti principali del programma ovvero il ballerino Raimondo Todaro. Di questo e di tanto altro ne ha parlato proprio Samanta Togni, ovvero la nota conduttrice la quale ha rilasciato una intervista a Super guida TV. Ma cosa ha dichiarato quest’ultima? Samanta Togni, il suo passato da ballerina a Ballando con le ... Leggi su baritalianews (Di sabato 7 agosto 2021) Ormai è ufficiale, ovverocon lee sembra che abbia in mente nuovi progetti lavorativi. Ebbene sì, dopo tanti anni ha Milly Carlucci perde uno dei protagonisti principali del programma ovvero il ballerino. Di questo e di tanto altro ne ha parlato proprio Samanta, ovvero la nota conduttrice la quale ha rito una intervista a Super guida TV. Ma cosa ha dichiarato quest’ultima? Samanta, il suo passato da ballerina acon le ...

