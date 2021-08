Vasco Rossi | infortunio per il rocker di “Una vita spericolata”

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 6 agosto 2021) Ilsi è fatto male. Fortunatamente nulla di grave, come precisa ai suoi follower raccontando l’accadutosi è infortunato, ha avuto un incidente con la bicicletta. Fortunatamente nulla di grave, ma si è lussato una spalla, cadendo. Il, che a febbraio ha compiuto 69 anni, è inarrestabile e per un po’ sarà costretto a fermarsi per via dell’, come lui stesso ha detto dal suo account social. Con una foto che lo ritrae sorridente, con il cappello in testa e il tutore al braccio, l’artista scrive: “Mi spiace ma per qualche giorno niente foto e autografi”, ironizza con queste ...