Variante Delta, in Usa aumentano ricoveri bambini (Di venerdì 6 agosto 2021) L’ondata pandemica di covid in corso negli Usa, spinta dalla Variante Delta, o indiana, sta mandando sempre più bambini in ospedale, sia a Philadelphia che nel resto degli States. Segno, secondo i medici, che gli adulti devono sforzarsi di più per proteggere i bambini, specialmente quelli sotto i 12 anni, che non si possono vaccinare. A livello nazionale, le ospedalizzazioni di bambini per Covid-19 sono salite dell’84% dal 10 al 31 luglio, da 665 a 1.224, secondo il Dipartimento Usa della Salute. In questa regione, il numero dei ricoveri pediatrici è salito da 4 a 13 nel New Jersey e da 20 ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 6 agosto 2021) L’ondata pandemica di covid in corso negli Usa, spinta dalla, o indiana, sta mandando sempre piùin ospedale, sia a Philadelphia che nel resto degli States. Segno, secondo i medici, che gli adulti devono sforzarsi di più per proteggere i, specialmente quelli sotto i 12 anni, che non si possono vaccinare. A livello nazionale, le ospedalizzazioni diper Covid-19 sono salite dell’84% dal 10 al 31 luglio, da 665 a 1.224, secondo il Dipartimento Usa della Salute. In questa regione, il numero deipediatrici è salito da 4 a 13 nel New Jersey e da 20 ...

