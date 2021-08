Una staffetta d' oro | la 4x100 azzurra entra nella storia 

Leggi su agi

(Di venerdì 6 agosto 2021) AGI - Straordinaria e storica medaglia d'oro per laalle Olimpiadi di Tokyo: Lorenzo Patta, Marcell Jacobs, Eseosa Desalu e Filippo Tortu hanno vinto la finale per un centesimo sulla Gran Bretagna (37''50 contro 37''51). Bronzo al Canada in 37'70. Gara capolavoro La vittoria capolavoro nello Stadio nazionale di Tokyo, il primo oro olimpico italiano in questa specialità,è stata costruita su una grande frazione di Jacobs e una straordinaria rimonta di Tortu. Il tempo di 37''50 è il nuovo record italiano e migliora quello di 37''95 stabilitosemifinale che gli italiani avevano chiuso al ...