Tragedia in strada, sbanda e finisce contro un muro: 32 enne perde la vita (Di venerdì 6 agosto 2021) Tragedia in strada a Udine, sbanda e finisce contro un muro, per lui non c’è stato niente da fare, 32 enne perde la vita. Tragedia accaduta questa mattina nella zona… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di venerdì 6 agosto 2021)ina Udine,un, per lui non c’è stato niente da fare, 32laaccaduta questa mattina nella zona… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

IlFriuli : Auto fuori strada all'alba, muore sul colpo. Tragedia poco dopo le 6, lungo l'ex provinciale 10, a Farla, nel terri… - immediatonet : ??Ancora una tragedia della strada nel Foggiano, morto 38enne dopo spaventoso frontale con una Porsche. Lucera in la… - immediatonet : Ancora una tragedia della strada nel Foggiano, morto 38enne dopo spaventoso frontale con una Porsche. Lucera in lac… - AquilottoEddy : @antonellachiod2 Non so la dinamica, ho letto che era omologato per la strada. Resta la, tragedia ?? - NotizieFrance : Una voragine a Fuorigrotta inghiotte un’auto con a bordo un’intera famiglia.Borrelli:Ennesima tragedia sfiorata. Fo… -