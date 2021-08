Traffico Roma del 06-08-2021 ore 14:30 (Di venerdì 6 agosto 2021) Luceverde Roma Buon pomeriggio dalla redazione sulla diramazione Roma sud della A1 coda di un km tra la barriera di Roma Sud del Monte Porzio in direzione dell’autostrada la causa un incidente disagi anche sulla A1 Roma-napoli Concordia tra lo svincolo per La A24 Roma Teramo e Valmontone perso Napoli in carreggiata esterna sul grande raccordo anulare e si rallenta all’altezza della Laurentina e poi dell’Anagnina auto in fila sul tratto Urbano della A24 tra via della Serenissima e Tor Cervara in uscita dalla città si procede a rilento per un incidente sulla via Salaria tra via dei Prati Fiscali e via ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 6 agosto 2021) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione sulla diramazionesud della A1 coda di un km tra la barriera diSud del Monte Porzio in direzione dell’autostrada la causa un incidente disagi anche sulla A1-napoli Concordia tra lo svincolo per La A24Teramo e Valmontone perso Napoli in carreggiata esterna sul grande raccordo anulare e si rallenta all’altezza della Laurentina e poi dell’Anagnina auto in fila sul tratto Urbano della A24 tra via della Serenissima e Tor Cervara in uscita dalla città si procede a rilento per un incidente sulla via Salaria tra via dei Prati Fiscali e via ...

Advertising

Ste_Giorgetti : RT @muoversintoscan: ??In #A1, code tratti per traffico intenso tra #Firenze-#Scandicci e il bivio A1-Var in direzione Bologna e tra Firenze… - muoversintoscan : ??In #A1, code tratti per traffico intenso tra #Firenze-#Scandicci e il bivio A1-Var in direzione Bologna e tra Fire… - Ste_Giorgetti : RT @muoversintoscan: ????In #A1, coda di 6 km per traffico intenso tra #Aglio e #Calenzano-#SestoFiorentino in direzione Roma #viabiliTOS #… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 06-08-2021 ore 14:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - muoversintoscan : ????In #A1, coda di 6 km per traffico intenso tra #Aglio e #Calenzano-#SestoFiorentino in direzione Roma #viabiliTOS #viabiliFI -