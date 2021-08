Smartphone pieghevoli, il boom arriverà nel 2023 (Di venerdì 6 agosto 2021) (Foto: Huawei)Gli Smartphone pieghevoli (foldable) hanno debuttato quasi come un esercizio di stile, ma negli ultimi anni si sono riservati una piccola fetta di mercato che è destinata a decuplicare nel giro dei prossimi due anni. Ad affermarlo è una recente indagine di Counterpoint Research, che ha previsto una crescita costante dei modelli con schermo flessibile. Secondo i dati presentati nello studio, la crescita dal 2020 al 2021 sarà del triplo fino a un totale di 9 milioni di dispositivi consegnati per gettare le basi verso un salto di 10x entro il 2023: è interessante notare come Samsung avrà quasi il monopolio del mercato, con l’88% ... Leggi su wired (Di venerdì 6 agosto 2021) (Foto: Huawei)Gli(foldable) hanno debuttato quasi come un esercizio di stile, ma negli ultimi anni si sono riservati una piccola fetta di mercato che è destinata a decuplicare nel giro dei prossimi due anni. Ad affermarlo è una recente indagine di Counterpoint Research, che ha previsto una crescita costante dei modelli con schermo flessibile. Secondo i dati presentati nello studio, la crescita dal 2020 al 2021 sarà del triplo fino a un totale di 9 milioni di dispositivi consegnati per gettare le basi verso un salto di 10x entro il: è interessante notare come Samsung avrà quasi il monopolio del mercato, con l’88% ...

