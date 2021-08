Palmisano dopo l' oro | Il mio sogno è realtà

Advertising

Eurosport_IT : DOMINIO ITALIAAAAAAAA ?????? Antonella Palmisano vince la 20km di marcia femminile il giorno dopo l'oro di Massimo St… - Eurosport_IT : Antonella Palmisano fa quello che avrebbe fatto ognuno di noi dopo la vittoria di un oro Olimpico: Cantare 'Po-po-… - Agenzia_Ansa : FLASH | Dopo Massimo Stano, è oro Italia anche nella prova femminile dei 20 km di marcia. Lo ha vinto una pugliese… - Feedericaaaaa : RT @Eurosport_IT: DOMINIO ITALIAAAAAAAA ?????? Antonella Palmisano vince la 20km di marcia femminile il giorno dopo l'oro di Massimo Stano in… - Martinacon00 : RT @Eurosport_IT: Antonella Palmisano fa quello che avrebbe fatto ognuno di noi dopo la vittoria di un oro Olimpico: Cantare 'Po-po-po' co… -

Ultime Notizie dalla rete : Palmisano dopo

E' notizia di quest'oggi il capolavoro di Antonellanella 20 km di marcia: la 30enne ... Per la marcia italiana al femminile si tratta della seconda medaglia a cinque cerchiil bronzo di ...ad_dyn Medaglia d'oro ad Antonella, squalificata la Rai per 'trasmissione irregolare'il terzo richiamo.Cinque medaglie nella giornata di ieri per scattare nel medagliere e insidiare la Francia, adesso vicinissima. L'Italia vuole proseguire nel suo momento magico alle Olimpiadi di Tokyo e la ...Con l’oro di Antonella Palmisano nella 20 km di marcia, l’Italia sale a quota 36 medaglie complessive alle Olimpiadi di Tokyo 2020 ed eguaglia il suo record assoluto, che era stato raggiunto a Los Ang ...