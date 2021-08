Olimpiadi femminili | l’oro è del Canada | decisivo un rigore di… Grosso

(Di venerdì 6 agosto 2021) In attesa della finale maschile tra Brasile e Spagna, si è giocato anche l’ultimo atto della competizione femminile tra Svezia e, la sfida si è decisa ai calci di. Nel complesso è stata una partita equilibrata: al 34? vantaggio della Svezia con Blackstenius, la reazione delsi registra nel secondo tempo ed il pareggio arriva al 67? con un calcio ditrasformato da Fleming. Si va ai tempi supplementari, ma il risultato non cambia. La sfida si decide ai calci di. Per la Svezia fatali gli errori dal dischetto di Asllani, Anvegard, Seger e Andersson. Nel ...

Advertising

lixmax72 : Sempre piú polemiche circa la vera natura di molti atleti. Le olimpiadi di baphomet ?? - anto_laudisi : RT @PierPastore: I 20km sono totalmente italiani, sia maschili che femminili. I nostri uomini e le nostre donne le più resistenti. #RaceW… - PierPastore : I 20km sono totalmente italiani, sia maschili che femminili. I nostri uomini e le nostre donne le più resistenti.… - LallySValli : Questo perché ancora si dividono i sessi solo in Femminile(con XX) e Maschile(con XY). Ignorando completamente le p… - Maiosopraosotto : #aggiornamento #pallavolo. Le semifinali femminili sono così composte: #BrasileCorea e #SerbiaUSA. Invece negli uom… -

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi femminili

... 52 kg e 75 kg maschili; 51 kg e 69 kgCanoa Sprint Dalle 2.30 Semifinali e finali: C2 500 metri femminile, C1 1000 metri maschile, K4 500 metri femminile, K4 500 metri maschile Ciclismo su ...... l' Italia si prepara per il penultimo giorno di gare alledi Tokyo. Occhi puntati sul ... Ungheria vs Russia 07.00 - BOXE Finali: 52 kg e 75 kg maschili 51 kg e 69 kg07.00 - KARATE ...In attesa della finale maschile tra Brasile e Spagna, si è giocato anche l’ultimo atto della competizione femminile tra Svezia e Canada, la sfida si è decisa ai calci di rigore. Nel complesso è stata ...Per la spedizione italiana un'altra giornata indimenticabile alle Olimpiadi 2020, contraddistinta da tre medaglie ... Di Antonella Palmisano nella 20 km di marcia femminile e di Luigi Busà nel karate ...