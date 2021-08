Monitoraggio Iss, Brusaferro: «Variante Delta dominante in tutte le Regioni, gli studenti si vaccinino con ciclo completo» (Di venerdì 6 agosto 2021) L’indice di contagio Rt in Italia è a 1,56 mentre l’incidenza dei casi di Coronavirus ogni 100mila abitanti arriva a quota 68. I dati che arrivano dal nuovo Monitoraggio settimanale dell’Istituto superiore di sanità e dal Ministero della Salute. Una situazione in lenta crescita confermata anche dallo stesso presidente dell’Iss Silvio Brusaferro che durante la conferenza stampa per la diffusione del report ha spiegato: «La curva in Italia sta crescendo, il segnale di lenta ripresa arriva da molte Regioni. Una crescita più limitata rispetto alle settimane precedenti, ma che continua a colpire la fascia d’età 10-29, registrando 5mila comuni ... Leggi su open.online (Di venerdì 6 agosto 2021) L’indice di contagio Rt in Italia è a 1,56 mentre l’incidenza dei casi di Coronavirus ogni 100mila abitanti arriva a quota 68. I dati che arrivano dal nuovosettimanale dell’Istituto superiore di sanità e dal Ministero della Salute. Una situazione in lenta crescita confermata anche dallo stesso presidente dell’Iss Silvioche durante la conferenza stampa per la diffusione del report ha spiegato: «La curva in Italia sta crescendo, il segnale di lenta ripresa arriva da molte. Una crescita più limitata rispetto alle settimane precedenti, ma che continua a colpire la fascia d’età 10-29, registrando 5mila comuni ...

