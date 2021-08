Messi può “restituire” Lukaku all’Inter: “C’è la chiamata” (Di venerdì 6 agosto 2021) Messi nel mirino del Chelsea, che ha chiesto un incontro urgente con il suo entourage. In stand by la trattativa per Lukaku. I tifosi dell’Inter possono ricominciare a sognare. L’addio di Lionel Messi al Barcellona ha infatti messo in stand by la cessione di Romelu Lukaku al Chelsea. I Blues, stando a quanto riportato dal quotidiano Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 6 agosto 2021)nel mirino del Chelsea, che ha chiesto un incontro urgente con il suo entourage. In stand by la trattativa per. I tifosi dell’Inter possono ricominciare a sognare. L’addio di Lionelal Barcellona ha infatti messo in stand by la cessione di Romelual Chelsea. I Blues, stando a quanto riportato dal quotidiano Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

Gazzetta_it : Il Barça cancella #Messi dal sito. E ora Leo dove può andare? - ruoteaggiustate : Amici del Napoli Twitter avete capito? Se Messi viene al Napoli al massimo può chiedere ad Elmas di lasciargli il 7… - TUTTOJUVE_COM : Pizzigoni: 'Operazione Kaio Jorge ottima. Nell'attacco Juve può esserci spazio per lui. Messi in Italia? Nostro cal… - la_ci_bo_la_la : RT @esposxhs: ma uno può scrivere una canzone con if i could fly solo perché non vede una persona per più di due settimane ma come state me… - AlessioPay : @pottervato Può anche essere, ho letto anche di De Vrij, però ti immagini che succede se gli vendono anche Lautaro… -

Ultime Notizie dalla rete : Messi può Da Lukaku a Messi: l'estate pazza del calciomercato Chissà, che a questi non potrà aggiungersi a breve quello di Lionel Messi che, notizia di ieri, non ... Finita? Assolutamente no, perchè anche il Manchester City può essere inserita tra le spendaccione ...

Il green pass è a rischio sabotaggio, e dobbiamo difenderlo ... entrare in una palestra o in un qualsiasi altro posto coperto o sensibile non può conoscerla ... Gli altri si sono messi fuori dalla Storia generale ma anche, in gran parte, dalla storia personale.

Notifica cartella: il messo non può farsi rappresentare Studio Cataldi Chissà, che a questi non potrà aggiungersi a breve quello di Lionelche, notizia di ieri, non ... Finita? Assolutamente no, perchè anche il Manchester Cityessere inserita tra le spendaccione ...... entrare in una palestra o in un qualsiasi altro posto coperto o sensibile nonconoscerla ... Gli altri si sonofuori dalla Storia generale ma anche, in gran parte, dalla storia personale.