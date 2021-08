Mara Venier “affonda” Barbara d’Urso, la rivelazione della conduttrice che smentisce la collega (Di venerdì 6 agosto 2021) Mara Venier smentisce Barbara d’Urso con un retroscena sulle loro trasmissioni che, secondo alcuni, avrebbe il sapore della frecciatina. La conduttrice di Domenica In avrebbe rivelato un dettaglio di cui non tutti erano conoscenza, un particolare (non secondario) che spiegherebbe una differenza sostanziale tra il suo programma quello della collega “ex regina” della concorrenza. Mara Venier smentisce Barbara d’Urso: “Non è vero che ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 6 agosto 2021)con un retroscena sulle loro trasmissioni che, secondo alcuni, avrebbe il saporefrecciatina. Ladi Domenica In avrebbe rivelato un dettaglio di cui non tutti erano conoscenza, un particolare (non secondario) che spiegherebbe una differenza sostanziale tra il suo programma quello“ex regina”concorrenza.: “Non è vero che ...

Advertising

marcoluci1 : Mara Venier: “Tutte le novità della mia nuova Domenica in” - marcoluci1 : Mara Venier difende Domenica In e risponde alla D’Urso: “Io i politici non li posso avere” – DiLei - marcoluci1 : Mara Venier: 'Ecco tutte le novità della mia nuova Domenica in' - Cosmicpolitan_ : RT @Cinguetterai: Fine di un’era? Mara Venier lo ha detto tante volte, ma questa volta sembra che non sia intenzionata a cambiare idea. “#… - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Mara Venier contro Barbara D'Urso: «Non è vero che scelgono lei. È che io non li posso avere» -