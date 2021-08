Maco Festival 2021 | line up aggiornata con i Manu Chao

(Di venerdì 6 agosto 2021) PAESTUM – A meno di due giorni dalla partenza,arricchisce la propriaup con un altro prestigioso nome, quello del cantautore e musicista di fama internazionale, che si esibirà all’interno della Clouds Arena di Paestum (SA), mercoledì 18 agosto. L’artista franco-spagnolo torna live in versione acustica, accompagnato da Luciano Falico alla chitarra e Mauro Mancebo alle percussioni., al secolo Joséel Arturo TomásOrtega, nasce a Parigi da padre galiziano e madre basca in fuga dalla dittatura ...

IL CALENDARIO AGOSTO 04 - Majano (Ud) "DI MAJANO " BIGLIETTI 06 - Roma " VILLA ADA " BIGLIETTI 09 - Paestum (Sa) "" BIGLIETTI 19 - Bellaria Igea Marina (Rn) " BEKY BAY " BIGLIETTI