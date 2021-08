L’estate in quattro di Carlo Conti, la sua famiglia diventa allargata (Di venerdì 6 agosto 2021) Anche Carlo Conti ha allargato la sua famiglia accogliendo un cagnolino in casa. Era il desiderio di Matteo e di Francesca e il conduttore non si è di certo opposto ma è il figlio ad occuparsi della piccola Gina, soprattutto quando escono. E’ un cucciolo di soli tre mesi ed è già parte integrante della famiglia. Carlo Conti racconta alla rivista Oggi la sua estate, ovviamente da trascorrere soprattutto a Castiglioncello, nella sua adorata Toscana. Una new entry importante in famiglia e per lui è la prima volta, non ha mai avuto un cane: “Sta scoprendo il mondo è ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 6 agosto 2021) Ancheha allargato la suaaccogliendo un cagnolino in casa. Era il desiderio di Matteo e di Francesca e il conduttore non si è di certo opposto ma è il figlio ad occuparsi della piccola Gina, soprattutto quando escono. E’ un cucciolo di soli tre mesi ed è già parte integrante dellaracconta alla rivista Oggi la sua estate, ovviamente da trascorrere soprattutto a Castiglioncello, nella sua adorata Toscana. Una new entry importante ine per lui è la prima volta, non ha mai avuto un cane: “Sta scoprendo il mondo è ...

