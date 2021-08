Kampaay | è italiana la startup che a Stoccolma aggrega online i servizi per dar vita ad eventi

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 6 agosto 2021) Attraverso la sua piattaforma digitale, lamilanesetutti inecessari per la daread un evento: dalla location all’organizzazione, dal personale al catering, dall’allestimento audio e video alla promozione del brand. L’utente, accedendo al marketplace, può selezionare in autonomia tutti idi cui necessita ed organizzare il suo evento in pochi click. La– fondata nel 2019 da quattro ingegneri del Politecnico di Milano – Daniele Arduini, Stefano Brigli Bongi, Enrico Berto e Marco Alba – ed oggi composta da 21 persone ...