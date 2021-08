Juve, le scuse social: “Non siamo razzisti” (Di venerdì 6 agosto 2021) La Juventus ha diramato un comunicato in merito alla gaffe social di ieri, quando ha postato la foto di Cecilia Salvai con un ‘cinesino’ sulla testa e gli occhi a mandorla. La società ha così commentato: ““Vorremmo esprimere le nostre più sentite scuse per il post social che ieri è stato letto come contenuto discriminatorio dal punto di vista razziale, apparso sull’account Twitter di Juventus Women’s Football. La Juventus ha subito capito che il Club aveva commesso un errore imperdonabile, e questo errore ha ferito gravemente i sentimenti di tutte le persone che si oppongono alla ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 6 agosto 2021) Lantus ha diramato un comunicato in merito alla gaffedi ieri, quando ha postato la foto di Cecilia Salvai con un ‘cinesino’ sulla testa e gli occhi a mandorla. La società ha così commentato: ““Vorremmo esprimere le nostre più sentiteper il postche ieri è stato letto come contenuto discriminatorio dal punto di vista razziale, apparso sull’account Twitter dintus Women’s Football. Lantus ha subito capito che il Club aveva commesso un errore imperdonabile, e questo errore ha ferito gravemente i sentimenti di tutte le persone che si oppongono alla ...

Advertising

AllStarsLA : @ffedepi Ieri sul profilo della Juve femminile hanno messo una foto della Salvai che faceva gli occhi a mandorla st… - Crocianius01 : RT @Bonu4L: La Juve chiede scusa per il tweet di ieri e non vi vanno bene nemmeno le scuse. Allora andate a fare in culo mannaggia al signo… - GGiusepu : RT @Bonu4L: La Juve chiede scusa per il tweet di ieri e non vi vanno bene nemmeno le scuse. Allora andate a fare in culo mannaggia al signo… - __Mari92 : @ViviMDE Per il tweet di Ieri considerati razzista la Juve ha fatto le scuse ma l'Adidas non accetta e ne vuole par… - Thejack621 : @salpaladino Ormai sono tutti pazzi. Mettere in croce una ragazza per una cagata del genere non ha senso. Il profil… -