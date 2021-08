Il video di Meghan Markle scatena la bufera: prende in giro la regina Elisabetta? (Di venerdì 6 agosto 2021) Il video pubblicato da Meghan Markle per lanciare l’iniziativa 40×40 in favore delle donne ha già sollevato un polverone. Per i più attenti, infatti, alcuni gesti erano indirizzati direttamente alla Famiglia Reale e miravano a “scimmiottare” le abitudini della regina Elisabetta. Un gesto che non è stato particolarmente apprezzato dagli inglesi, che hanno criticato aspramente le parole della moglie … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di venerdì 6 agosto 2021) Ilpubblicato daper lanciare l’iniziativa 40×40 in favore delle donne ha già sollevato un polverone. Per i più attenti, infatti, alcuni gesti erano indirizzati direttamente alla Famiglia Reale e miravano a “scimmiottare” le abitudini della. Un gesto che non è stato particolarmente apprezzato dagli inglesi, che hanno criticato aspramente le parole della moglie … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

