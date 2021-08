I “No green pass” si sono creati la loro mappa di locali che non chiedono la certificazione (Di venerdì 6 agosto 2021) Da oggi è entrata in vigore la famosa estensione del green pass per accedere nei locali al chiuso (ristoranti, bar e pub), ma anche ai musei, cinema ed eventi. La mossa studiata dal governo per tentare di contenere la nuova ondata pandemica da variante delta è diventata effettiva con la decisione del Consiglio dei Ministri di qualche settimana fa, ma le proteste non si sono mai fermate. Una mobilitazione che, come al solito, è partita dalla rete con i gruppi Telegram che stanno spopolando. Ed è lì che è stata diffusa una mappa – creata ad arte – dei ristoranti no green ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 6 agosto 2021) Da oggi è entrata in vigore la famosa estensione delper accedere neial chiuso (ristoranti, bar e pub), ma anche ai musei, cinema ed eventi. La mossa studiata dal governo per tentare di contenere la nuova ondata pandemica da variante delta è diventata effettiva con la decisione del Consiglio dei Ministri di qualche settimana fa, ma le proteste non simai fermate. Una mobilitazione che, come al solito, è partita dalla rete con i gruppi Telegram che stanno spopolando. Ed è lì che è stata diffusa una– creata ad arte – dei ristoranti no...

Advertising

borghi_claudio : Questa è la cosa più vergognosa del decreto green pass a scuola e soltanto @BelpietroTweet ha il coraggio di scrive… - borghi_claudio : Grazie a tutti per l'affetto, i messaggi e le telefonate (qualcuna sorprendente). Ovviamente lo sapete cosa succed… - Rinaldi_euro : Bagnai: il Green pass è solo uno strumento di pressione che viola il principio di uguaglianza - Mic_a_e_la : RT @bisagnino: Lo schiaffo di Piazza del Popolo al Green Pass (Gallery) - erminio_erminia : RT @noitre32: Se accettate come regola il green pass per potervi muovere,state accettando la terza/quarta/quinta dose. Non smetteranno di s… -

Ultime Notizie dalla rete : green pass Green pass: a Milano la protesta arriva sotto sede Regione Continua la protesta dei 'no green pass' a Milano. I manifestanti, che si sono radunati a partire dalle 17:30 in piazza Fontana a due passi dal Duomo, hanno sfilato prima per le vie del centro città in oltre 5 mila. Poi hanno ...

No green pass, nuove proteste: 5mila in corteo a Milano Manifestanti di nuovo in piazza contro la certificazione verde Anche a Milano come nel resto d'Italia sono tornati a manifestare i 'no green pass'. Il corteo è iniziato nel tardo pomeriggio: da piazza Fontana i manifestanti si sono diretti in Duomo per poi spostarsi verso Porta Venezia e quindi piazzale Loreto. Sarebbero circa 5mila ...

Nel bar irriducibile di Cuneo: “Non chiederemo il green pass per entrare” La Stampa No green pass, nuove proteste: 5mila in corteo a Milano (RomaToday) Questo tra i fischi, le proteste e le urla 'vergogna' dei no green pass. Secondo le forze dell'ordine che stanno seguendo la manifestazione sono oltre 5 mila le persone che stanno ...

Scuola, via libera alle misure per la riapertura in presenza Il Piano operativo per le scuole ha avuto l’ok da Regioni e Enti locali in Conferenza Unificata e sarà inviato alle Istituzioni scolastiche insieme ad uno specifico Protocollo di sicurezza per il sett ...

Continua la protesta dei 'no' a Milano. I manifestanti, che si sono radunati a partire dalle 17:30 in piazza Fontana a due passi dal Duomo, hanno sfilato prima per le vie del centro città in oltre 5 mila. Poi hanno ...Manifestanti di nuovo in piazza contro la certificazione verde Anche a Milano come nel resto d'Italia sono tornati a manifestare i 'no'. Il corteo è iniziato nel tardo pomeriggio: da piazza Fontana i manifestanti si sono diretti in Duomo per poi spostarsi verso Porta Venezia e quindi piazzale Loreto. Sarebbero circa 5mila ...(RomaToday) Questo tra i fischi, le proteste e le urla 'vergogna' dei no green pass. Secondo le forze dell'ordine che stanno seguendo la manifestazione sono oltre 5 mila le persone che stanno ...Il Piano operativo per le scuole ha avuto l’ok da Regioni e Enti locali in Conferenza Unificata e sarà inviato alle Istituzioni scolastiche insieme ad uno specifico Protocollo di sicurezza per il sett ...