Green Pass, ristoranti e pochi controlli: si sorvola sui documenti. «Non vogliamo problemi» (Di venerdì 6 agosto 2021) A fare da deterrente c?è solo un cartello che avverte la clientela che è obbligatorio avere il Green Pass. Nello stesso foglio appeso alle varie porte di bar e ristoranti... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 6 agosto 2021) A fare da deterrente c?è solo un cartello che avverte la clientela che è obbligatorio avere il. Nello stesso foglio appeso alle varie porte di bar e...

Advertising

borghi_claudio : No ma tranquilli, gli studenti universitari sono solo 1.7 milioni. Il loro rischio di morire per covid è zero. OBBL… - borghi_claudio : Grazie a tutti per l'affetto, i messaggi e le telefonate (qualcuna sorprendente). Ovviamente lo sapete cosa succed… - andreapezzi : Oggi sono andato a visitare il Parco Nazionale della Sila e per visitare un bosco di alberi centenari mi hanno chie… - hogwartvvs : RT @chiaralaporella: Se tutto l'impegno che viene messo per boicottare i ristoranti che non utilizzeranno il green pass venisse messo per b… - Vendula82 : RT @andreapezzi: Oggi sono andato a visitare il Parco Nazionale della Sila e per visitare un bosco di alberi centenari mi hanno chiesto il… -