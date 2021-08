Green Pass obbligatorio per i docenti, dopo 5 giorni sospensione dello stipendio (Di venerdì 6 agosto 2021) È sempre la scuola il punto chiave e sulla scuola c’è la decisione più importante del governo. I docenti che non avranno il Green Pass saranno sospesi e non riceveranno lo stipendio dopo 5 giorni. Da settembre certificato verde obbligatorio anche per università e trasporti a lunga percorrenza, treni, navi e aerei. Leggi su vanityfair (Di venerdì 6 agosto 2021) È sempre la scuola il punto chiave e sulla scuola c’è la decisione più importante del governo. I docenti che non avranno il Green Pass saranno sospesi e non riceveranno lo stipendio dopo 5 giorni. Da settembre certificato verde obbligatorio anche per università e trasporti a lunga percorrenza, treni, navi e aerei.

