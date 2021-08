Green Pass, da oggi è obbligatorio: dove e chi controlla (Di venerdì 6 agosto 2021) Il Green Pass è obbligatorio anche per gli insegnanti, pena la sospensione del compenso al quinto giorno di assenza dal lavoro Entra oggi in vigore il Green Pass obbligatorio per accedere a molti locali al chiuso e ad una serie di eventi all’aperto, dove ci sia rischio di assembramenti. La certificazione verde si può ottenere in tre modi: avendo completato il ciclo vaccinale anti-Covid, ma anche con una sola e in attesa della seconda, essendosi sottoposti ad un tampone antigenico o ad un test rapido nelle quarantotto ore precedenti l’evento a cui si ... Leggi su zon (Di venerdì 6 agosto 2021) Ilanche per gli insegnanti, pena la sospensione del compenso al quinto giorno di assenza dal lavoro Entrain vigore ilper accedere a molti locali al chiuso e ad una serie di eventi all’aperto,ci sia rischio di assembramenti. La certificazione verde si può ottenere in tre modi: avendo completato il ciclo vaccinale anti-Covid, ma anche con una sola e in attesa della seconda, essendosi sottoposti ad un tampone antigenico o ad un test rapido nelle quarantotto ore precedenti l’evento a cui si ...

