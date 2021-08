FIFA 22 | EA svela le caratteristiche esclusive della Carriera per PS5 | Xbox Series X|S e Google Stadia – Notizia – Xbox OneVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di venerdì 6 agosto 2021) EA hato alcune delle funzionidi22 per le versioni PS5,X e S.. EA ha annunciato alcune delle funzionimodalitàdi22 per le versioni PS5,XS e, che quindi non saranno presenti nelle versioni perold gen e PC. EAche la modalità...

Tuttavia, in22 quattro squadre non saranno rappresentate ufficialmente e si tratta di Juventus , Lazio , Roma e Atalanta . I quattro club non avranno il vero nome, i loghi e le divise ufficiali.Ulteriori dettagli sul gameplay sono disponibili nella nostra anteprima di22 , realizzata dopo aver passato molte ore sul gioco. Il nuovo gameplay trailer di22 sottolinea alcune delle ...EA ha svelato alcune delle funzioni esclusive di FIFA 22 per le versioni PS5, Google Stadia Xbox Series X e S.. EA ha annunciato alcune delle funzioni esclusive della modalità Carriera di FIFA 22 ...Ecco in definitiva i nomi dei quattro club emersi dalla beta di FIFA 22: Juventus FC - Piemonte Calcio. AS Roma - Roma FC. SS Lazio - Latium. Atalanta BC - Bergamo Calcio. LE DIFFICOLTÀ DEL REALISMO.