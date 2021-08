Eurovision Song Contest 2022: Alessandro Cattelan verso la conduzione insieme a Chiara Ferragni (Di venerdì 6 agosto 2021) La vittoria dei Maneskin all’Eurovision Song Contest 2021 ha rappresentato per l’Italia la prima delle vittorie a livello internazionale conquistate negli ultimi mesi. Oltre al grande successo al di fuori del nostro Paese ottenuto dalla band, una delle principali conseguenze della vittoria degli artisti italiani riguarda la prossima edizione della competizione canora. Da regolamento infatti, questa deve tenersi nella nazione d’origine degli ultimi vincitori in ordine cronologico e per il 2022 sarà la volta dell’Italia. In queste settimane si è già iniziato a parlare dei possibili conduttori l’evento e il totonomi rivela ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 6 agosto 2021) La vittoria dei Maneskin all’2021 ha rappresentato per l’Italia la prima delle vittorie a livello internazionale conquistate negli ultimi mesi. Oltre al grande successo al di fuori del nostro Paese ottenuto dalla band, una delle principali conseguenze della vittoria degli artisti italiani riguarda la prossima edizione della competizione canora. Da regolamento infatti, questa deve tenersi nella nazione d’origine degli ultimi vincitori in ordine cronologico e per ilsarà la volta dell’Italia. In queste settimane si è già iniziato a parlare dei possibili conduttori l’evento e il totonomi rivela ...

