Draghi | appello agli italiani | «Vaccinatevi e seguite regole Sul lavoro determinati a dare risposte ai problemi gravi»

Agenzia_Ansa : 'Le cose per l'economia italiana vanno bene e si spera che vadano anche meglio, agli italiani voglio dire: perché v… - SkyTG24 : Green Pass obbligatorio da oggi, appello di Draghi agli italiani: 'Vaccinatevi' - rada_maja : RT @Corriere: Draghi agli italiani: «Vaccinatevi». E sul reddito di cittadinanza: «Condivido il conce... - Corriere : Draghi agli italiani: «Vaccinatevi». E sul reddito di cittadinanza: «Condivido il conce... - CorradoBGsex : RT @Agenzia_Ansa: 'Le cose per l'economia italiana vanno bene e si spera che vadano anche meglio, agli italiani voglio dire: perché vadano… -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi appello

Tutto viene fatto sulla base delle evidenze e dei dati di oggi", ha detto ancoraparlando con i cronisti a Palazzo Chigi prima della pausa ferragostana. "L'impegno che abbiamo preso" per l'..."Le cose per l'economia italiana vanno bene e si spera che vadano anche meglio, agli italiani voglio dire: ..."L'Italia ha inoculato più dosi per 100 abitanti di Francia, Germania, Usa, occorre che questo sforzo continui", ha detto il presidente del Consiglio. Il futuro del governo? Nelle mani del Parlamento ..."Vaccinatevi e rispettate le regole" è l'appello lanciato dal premier Mario Draghi agli italiani prima della pausa estiva. "Le cose per l’economia italiana ...