Draghi agli italiani “Vaccinatevi e rispettate le regole” (Di venerdì 6 agosto 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Le cose per l’economia italiana stanno andando bene e si spera continuino ad andare bene, ma perchè sia così dico a tutti gli italiani: Vaccinatevi e rispettate le regole”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, in un incontro informale con la stampa a Palazzo Chigi, prima della pausa estiva. “Ieri ho ringraziato tutti i ministri per la determinazione avuta in questi sei mesi di governo. Dobbiamo tenere presente che tra due settimane ci vuole la stessa determinazione, se non maggiore, per affrontare le sfide a partire dalla ripresa della scuola in presenza e la ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 6 agosto 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Le cose per l’economia italiana stanno andando bene e si spera continuino ad andare bene, ma perchè sia così dico a tutti glile”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario, in un incontro informale con la stampa a Palazzo Chigi, prima della pausa estiva. “Ieri ho ringraziato tutti i ministri per la determinazione avuta in questi sei mesi di governo. Dobbiamo tenere presente che tra due settimane ci vuole la stessa determinazione, se non maggiore, per affrontare le sfide a partire dalla ripresa della scuola in presenza e la ...

