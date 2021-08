Dead Space | uscita del remake a fine 2022 salvo imprevisti | dice Jeff Grubb – Notizia – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di venerdì 6 agosto 2021) L’deldiavverrà entro ladelse lo sviluppo del gioco procederà senza intoppi, ha detto il giornalista.. Ildinon ha ancora una data diufficiale, ma secondo il giornalistail gioco arriverà a… sempre che si verifichino degli. Annunciato all’EA Play Live 2021 per PC, PS5 e Xbox Series XS, ...

Pensiamo a Dragon Age e Mass Effect , pensiamo al riesumato, pensiamo a come sta andando Apex Legends , pensiamo anche all'acquisizione in blocco dell'intera Codemasters. E, proprio a ...Qualche settimana fa abbiamo assistito ad uno degli annunci più entusiasmanti degli ultimi tempi. Durante l'ultimo evento EA Play è tornato, il noto survival horror fantascientifico che ha spaventato ed affascinato milioni di giocatori nella seconda metà dei primi anni 2000. Si parla di un remake che sta venendo sviluppato dai ...L'uscita del remake di Dead Space avverrà entro la fine del 2022 se lo sviluppo del gioco procederà senza intoppi, ha detto il giornalista Jeff Grubb.. Il remake di Dead Space non ha ancora una data ...Un nuovo report del solito Jeff Grubb potrebbe aver svelato la finestra di lancio dell'atteso remake di Dead Space di EA Motive.