Concorso ASL Potenza | 142 Infermieri | requisiti | domanda | prove

Con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 62 del 6 agosto 2021, è stato indetto un Concorso pubblico unico regionale, per titoli ed esami, presso l'ASL di Potenza quale Azienda capofila, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di 142 posti di collaboratore professionale sanitario – infermiere, categoria D, in forma aggregata tra le aziende ed enti del Servizio sanitario regionale della Basilicata. I posti sono così ripartiti: 50 posti per l'Azienda Sanitaria di Potenza; 32 posti per l'Azienda Sanitaria Locale di Matera; 60 posti per l'AOR San Carlo di Potenza.

