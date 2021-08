Barcellona | Laporta spiega i motivi dell’addio con Messi

(Di venerdì 6 agosto 2021)non è più un un calciatore del, il club blaugrana ha annunciato l’addio con il giocatore argentino, si tratta di un divorzio pesantissimo anche e soprattutto dal punto di vista tecnico. La Pulce è in trattativa con il Psg e l’annuncio ufficiale potrebbe arrivare già nelle prossime ore. Il presidente Joansi è presentato in conferenza stampa perre idel divorzio con il. “Leo voleva rimanere nel Barça e noi abbiamo fatto di tutto per trattenerlo, ma non è stato possibile. Innanzitutto voglio ricordarvi che abbiamo ricevuto una nefasta ...

Leo voleva restare, ma non abbiamo margine' La crisi economica del club blaugrana è stata confermata in conferenza stampa dal presidente del, Joan. Queste le sue parole sulla ...scoppiato il caso legato al futuro di Lionel Messi. Questa volta davvero lontano dalanche dopo le parole di. Una notizia che ha sconvolto anche l'argentino Messi ©Getty ImagesGli occhi del mondo del calcio sono tutti puntati a, lì dove è arrivato come ...Commenta per primo Durante la conferenza stampa convocata per questa mattina, il presidente del Barcellona , Joan Laporta , ha parlato dell'addio di Leo Messi : 'Due giorni fa ho capito che Leo non av ...Un addio che ha dell'incredibile. Un fulmine a ciel sereno. Messi non è più un calciatore del Barcellona.