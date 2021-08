Barcellona, i tifosi contro Griezmann: «L’addio di Messi è colpa tua» (Di venerdì 6 agosto 2021) I tifosi blaugrana contro l’attaccante francese, la cui permanenza avrebbe contribuito alL’addio dell’argentino Lionel Messi Tra Lionel Messi e il Barcellona è finita. I blaugrana non riescono a depositare il nuovo contratto dell’argentino per via delle norme della Liga e dell’alto monte ingaggi, al quale contribuiscono e non poco i 18 milioni netti che guadagna a stagione Antoine Griezmann. Al suo ingresso nel centro di allenamento, l’attaccante francese, che ha rifiutato categoricamente la cessione, è stato preso di mira da alcuni tifosi, che gli ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 6 agosto 2021) Iblaugranal’attaccante francese, la cui permanenza avrebbe contribuito aldell’argentino LionelTra Lionele ilè finita. I blaugrana non riescono a depositare il nuovo contratto dell’argentino per via delle norme della Liga e dell’alto monte ingaggi, al quale contribuiscono e non poco i 18 milioni netti che guadagna a stagione Antoine. Al suo ingresso nel centro di allenamento, l’attaccante francese, che ha rifiutato categoricamente la cessione, è stato preso di mira da alcuni, che gli ...

Advertising

GoalItalia : #Messi lascia il #Barcellona ?? I tifosi sognano: tandem con Cristiano Ronaldo ?? - fanpage : L'addio al Barcellona è stato uno shock anche per #Messi, non soltanto per i tifosi: l'argentino è distrutto - CalcioPillole : Dopo l'addio di #Messi, i tifosi del #Barcellona non nascondono la loro rabbia: il colpevole principale per la part… - FlickerXStill : RT @AndreaTiberio7: *#Messi lascia il Barcellona* Tutti i tifosi del Napoli: - Marcell78225090 : RT @tatanka_h: Nel giorno in cui Messi lascia il Barcellona, ricordiamo la Febbre Messi di inizio 2009, con tutto il mondo che non parlava… -